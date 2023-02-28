Мужчина много выпивал и не помнил, что случилось
35-летний улан-удэнец провёл ночь в гостинице с малознакомой девушкой, а на следующий день не обнаружил золотую цепочку. О пропаже мужчина заявил в полицию. Но подробностей рассказать не смог, поскольку распивал спиртные напитки на протяжении двух дней и не помнит прошедших событий.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже имущества. Им оказался 40-летний знакомый потерпевшего.
- В ходе расследования выяснилось, что потерпевший после проведённой ночи с девушкой отправился к знакомому распивать спиртные напитки. Находясь в одном из пригородных дачных товариществ, мужчины несколько раз за день ходили в магазин за очередной порцией алкоголя. Во время одного из походов злоумышленник вытащил из кошелька друга золоту цепочку, которую владелец предусмотрительно снял, чтобы не потерять. Ювелирное изделие подозреваемый сдал в ломбард. Ущерб составил более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый нигде не работает, не судим, но ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Украшение изъято.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
Улан-удэнец после бурных выходных остался без золотой цепочки
Происшествия, Фото:
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