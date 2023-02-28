За длинные выходные на Байкале выявлено много нарушителей перевозок

Нарушителей привлекли к ответственности
В праздничные дни с 23 по 26 февраля транспортные полицейские провели рейды по проверке соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
За нарушение требований к административной ответственности привлечены 10 жителей Иркутской области и гость из Екатеринбурга.
Трое нарушителей осуществляли перевозку пассажиров на хивусах (судна на воздушной подушке), без специальных разрешений, за что были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ. Ещё трое мужчин занимались предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров без лицензии, в связи с чем, понесут наказание по ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ.
На жительницу посёлка Большая Речка и екатеринбуржца, осуществивших в районе посёлка Листвянка выезды на автотранспорте на ледовое покрытие вне ледовое переправы, составлены протоколы по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ.
На льду озера Байкал в районе острова Огой транспортные полицейские установили 42-летнего жителя Ольхонского района, управлявший хивусом без права управления маломерным судном и без судового билета. Мужчина совершил правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 11.8.1 КоАП РФ. Ангарчанин, управлявший судном на водном подушке без опознавательных знаков, также привлечён к ответственности по ч.1 ст. 11.8 КоАП РФ,
На расстоянии 30 метров от берега 43-летняя иркутянка припарковала свой автомобиль на поверхности льда, не имеющей твёрдую поверхность, чем нарушила п.4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ. На женщину составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в эти выходные пострадал мужчина, катавшийся на коньках на льду озера. На него наехал хивус. Происшествие случилось на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возили туристов. С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска,
За длинные выходные на Байкале выявлено много нарушителей перевозок
Происшествия, Фото:
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