Нападавший ранее расправился ещё с двумя мужчинами
В Чите арестовали 44-летнего жителя посёлка КСК Черновского района. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.
Инцидент произошёл на днях - 24 февраля.
- Обвиняемый в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в посёлке КСК, в ходе конфликта нанёс 53-летнему мужчине несколько ударов ножом в шею. Потерпевший смог выйти из квартиры и попросить соседей вызвать скорую медицинскую помощь. Благодаря вовремя оказанной помощи врачей в настоящий момент жизнь потерпевшего вне опасности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Нападавшего задержали полицейские. На месте покушения провели необходимые следственные мероприятия.
В ходе допроса мужчина подробно рассказал следователям об обстоятельствах своего нападения на потерпевшего. Также он признался в убийстве двоих мужчин, которые он совершил в январе-феврале. Следователями возбуждены дополнительные уголовные дела. Проводятся следственные действия для закрепления доказательств совершённых убийств.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Из мест лишения свободы мужчина освободился в ноябре 2022 года.
Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею
Происшествия, Фото:
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