Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нападавший ранее расправился ещё с двумя мужчинами



В Чите арестовали 44-летнего жителя посёлка КСК Черновского района. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.



Инцидент произошёл на днях - 24 февраля.



- Обвиняемый в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в посёлке КСК, в ходе конфликта нанёс 53-летнему мужчине несколько ударов ножом в шею. Потерпевший смог выйти из квартиры и попросить соседей вызвать скорую медицинскую помощь. Благодаря вовремя оказанной помощи врачей в настоящий момент жизнь потерпевшего вне опасности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Нападавшего задержали полицейские. На месте покушения провели необходимые следственные мероприятия.



В ходе допроса мужчина подробно рассказал следователям об обстоятельствах своего нападения на потерпевшего. Также он признался в убийстве двоих мужчин, которые он совершил в январе-феврале. Следователями возбуждены дополнительные уголовные дела. Проводятся следственные действия для закрепления доказательств совершённых убийств.



Суд заключил обвиняемого под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Из мест лишения свободы мужчина освободился в ноябре 2022 года.





