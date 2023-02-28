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Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею

Читинец выжил после нескольких ударов ножом в шею
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нападавший ранее расправился ещё с двумя мужчинами

В Чите арестовали 44-летнего жителя посёлка КСК Черновского района. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство.

Инцидент произошёл на днях - 24 февраля.

- Обвиняемый в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в посёлке КСК, в ходе конфликта нанёс 53-летнему мужчине несколько ударов ножом в шею. Потерпевший смог выйти из квартиры и попросить соседей вызвать скорую медицинскую помощь. Благодаря вовремя оказанной помощи врачей в настоящий момент жизнь потерпевшего вне опасности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Нападавшего задержали полицейские. На месте покушения провели необходимые следственные мероприятия.

В ходе допроса мужчина подробно рассказал следователям об обстоятельствах своего нападения на потерпевшего. Также он признался в убийстве двоих мужчин, которые он совершил в январе-феврале. Следователями возбуждены дополнительные уголовные дела. Проводятся следственные действия для закрепления доказательств совершённых убийств.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Из мест лишения свободы мужчина освободился в ноябре 2022 года.


покушение на убийство Чита Забайкальский край

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