Женщина успела совершить 44 закладки
В городе Братск Иркутской области задержали 36-летнюю местную жительницу, распространявшую синтетические наркотики через закладки. Всего она успела спрятать более 40 закладок по всему городу. Ещё 56 свёртков изъяли у наркокурьера при личном досмотре.
Сотрудники ППС совместно с транспортными полицейскими задержали пьяную женщину на привокзальной площади станции Падунские Пороги. После чего отвели в ближайшую комнату полиции.
- В ходе личного досмотра у задержанной обнаружено и изъято вещество серого цвета в 56 фольгированных свёртках, перемотанных изолентой. Гражданка пояснила, что изъятое – наркотическое средство, которое она распространяла на территории города Братска посредством закладок, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Дома у неё изъяли ещё два свёртка. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком. Всего из незаконного оборота транспортные полицейские изъяли 50 граммов наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в значительном размере». Женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.
В Братске задержали 36-летнюю закладчицу синтетики
Происшествия, Фото:
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