Мужчина расправился с постояльцем из ревности
66-летний ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло на огороженной территории, где сдают гостевые домики отдыхающим, в микрорайоне Верхняя Берёзовка. 10 октября 2022 года вечером после совместного употребления спиртных напитков на фоне ревности он поссорился с другим постояльцем, после чего взял нож и нанёс им несколько ударов в грудь и плечо соседа.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Сожительница мужчины сразу позвонила в скорую медицинскую помощь и полицию.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу об убийстве в гостевом домике
Происшествия, Фото:
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