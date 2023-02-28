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В Улан-Удэ директор турфирмы присвоила почти миллион рублей за путёвку

В Улан-Удэ директор турфирмы присвоила почти миллион рублей за путёвку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На эти деньги семья планировала поездку за границу

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора туристической фирмы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества в крупном размере».

В суде установлено, что в ноябре 2021 года в туристическое агентство обратилась семья для приобретения путёвки в зарубежную страну. Между директором и клиентом заключён договор на сумму 927 тысяч рублей. Спустя некоторое время агентству было отказано в бронировании тура в связи с отсутствием свободных мест в отеле.

- Директор туристического агентства не приняла мер к бронированию и оплате другого аналогичного тура, вверенные денежные средства клиентов не возвратила, похитила путём присвоения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Подсудимая вину признала, частично возместила ущерб в сумме 40 тысяч рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В порядке гражданского судопроизводства с осуждённой взыскана оставшаяся сумма ущерба.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура туризм суд приговор

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