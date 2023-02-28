Движение на Шишковку закрыто
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Инцидент произошёл в 7:49 вблизи остановки «Элеватор».
В МУП «Управление трамвая» сообщили, что закрыто движение на Шишковку.
Похожие происшествия в столице Бурятии уже случались. Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в 18:18 на повороте ул. Чертенкова-ул. Ю. Коммунара в сторону остановки «Элеватор» с рельсов сошёл вагон
трамвайного маршрута №1. Время простоя составило 1 час 22 минуты.
Движение на Шишковку закрыто
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