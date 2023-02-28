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В Иркутской области раскрыта контрабанда леса на 8 миллионов рублей

В Иркутской области раскрыта контрабанда леса на 8 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преступники почти три года незаконно сбывали лес за границу

Три уголовных дела возбуждено в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой пиломатериалов хвойных пород с территории Чунского района Иркутской области.

В состав преступной группы входили жительницы Красноярска и Иркутской области, а также гражданин Узбекистана. Транспортными полицейскими и таможенниками установлено, что «чёрные» лесорубы с конца 2017 до середины 2020 года вывезли за границу 1,3 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью более 8,6 млн рублей. При реализации леса фигуранты использовали фиктивные договоры купли-продажи товара.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу древесины в отношении участников организованной преступной группы дознанием Иркутской таможни возбуждено три уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте (во взаимодействии с Иркутской таможней).
контрабанда Иркутская область

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