В районе Бурятии несколько часов искали мальчика, который спал у односельчан

Ребёнка в их доме обнаружил сотрудник полиции





В эти февральские праздники в добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Бурятии поступило 13 заявок на поиск пропавших жителей республики. Кто-то из них в итоге вернулся домой сам, а кого-то обнаружили правоохранители. Волонтёры при этом отрабатывали каждую заявку.На официальной странице отряда во «ВКонтакте» рассказали, как они искали двух человек – ребёнка и 48-летнюю женщину. Так, сообщение об исчезновении шестилетнего жителя Бичурского района поступило ночью 24 февраля. На часах было 00:41.- Хоть поиски и заняли всего два часа, но они держали всех в напряжении. Когда теряется ребёнок, полиция поднимает весь свой личный состав. Отряд «Лиза Алерт» – не исключение, – рассказали добровольцы.К ним присоединились федеральные коллеги, которые занимаются так называемыми детскими заявками. Региональные инфорги под руководством координатора собирали необходимую информацию, изучали местность и рассматривали все версии, по которым выстраивают поиск. Однако около двух ночи сотрудник полиции, который первым приехал на место, нашёл мальчика спящим в доме односельчан.На следующий день пропала 48-летняя улан-удэнка, нуждающаяся в медицинской помощи. Сообщение об исчезновении поступило в «ЛизаАлерт» спустя три часа после её ухода.- Поиск в выходные дни всегда сложен – у всех добровольцев есть семьи и домашние заботы. Но когда в чате объявляют сбор, они оставляют свои дела и отписываются о готовности. Собрав экипажи, поисковики выехали на задачи – это опрос, оклейка ориентировок и патруль, – рассказали в отряде.Параллельно ориентировки распространяли в близлежащих районах и оповестили о пропаже женщины СМИ. Волонтёры разъехались по домам только в 23:50.На следующий день поиски продолжились.Первые свидетельства на горячую линию отряда начали поступать в 11 утра. Одна девушка сообщила, что видела похожую женщину 25 февраля, а через 30 минут пришло ещё одно сообщение, актуальное на 26-е число. Следующее было в 16:54 – жительница Улан-Удэ увидела ориентировку в Telegram и, возвращаясь домой, обнаружила пропавшую прямо в своём подъезде.