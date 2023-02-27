Мужчины добывали рыбу незаконным орудием
На озере Байкал транспортные полицейские застали двух жителей Ольхонского района Иркутской области за незаконной ловлей байкальского омуля. Браконьеры охотились на эндемика рядом с бухтой Солонцовая.
- Мужчины при помощи рыболовной сети незаконно выловили рыбу вида байкальского омуля. Ущерб составил более 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Задержанным избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
На Байкале задержали омулёвых браконьеров
Происшествия, Фото:
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