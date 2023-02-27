На Байкале задержали омулёвых браконьеров

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчины добывали рыбу незаконным орудием



На озере Байкал транспортные полицейские застали двух жителей Ольхонского района Иркутской области за незаконной ловлей байкальского омуля. Браконьеры охотились на эндемика рядом с бухтой Солонцовая.



- Мужчины при помощи рыболовной сети незаконно выловили рыбу вида байкальского омуля. Ущерб составил более 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Задержанным избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.







