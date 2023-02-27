Читинка угнала у ухажёра Lexus

До угона хозяин машины предложил девушке покататься по городу



В полицию Читы обратился местный житель с заявлением об угоне автомобиля Lexus стоимостью около одного миллиона рублей. На месте происшествия полицейские установили, что мужчина со своим знакомым отдыхал в ночном клубе, где познакомился с двумя девушками.



- Владелец транспортного средства предложил девушкам прокатиться по городу, но предварительно зашёл в магазин, а пассажирок оставил в машине. Выйдя из торговой точки, потерпевший обнаружил пропажу своего автомобиля. Наружным нарядам полиции была незамедлительно передана ориентировка с приметами автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В результате сотрудники ДПС задержали иномарку. За рулём оказалась 23-летняя читинка. От неё были получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль вернули владельцу.



