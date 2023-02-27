В Бурятии за неделю выявили 36 незаконных рубок



Сотрудники лесничеств каждый день патрулируют леса. Не стали исключением и недавние праздники. В итоге на минувшей неделе в Бурятии выявили 21 незаконную рубку зелёных насаждений.



Больше всего нарушений – 8 – зарегистрировали в Еравнинском районе. Вдвое меньше – 4 – в Баргузинском. Объём незаконно заготовленной древесины составил 1,9 тысяч кубометров, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). При этом часть злоумышленников (11) уже установили.



Кроме того, 15 жителям республики предстоит ответить по статье 8.28 КоАП РФ («Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание деревьев»). Больше всего нарушений (4) было в Заиграевском районе. Все материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений.

