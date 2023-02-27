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В Братске на «зебре» насмерть сбили 71-летнего пенсионера

В Братске на «зебре» насмерть сбили 71-летнего пенсионера
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
За рулём автомобиля «ВАЗ» находился пожилой водитель

Сегодня утром в Братске Иркутской области произошло смертельное ДТП в Центральном районе города. На пешеходном переходе пожилой водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пожилого мужчину.

- Предварительно установлено, что около 8 утра напротив дома №11 проспекта Ленина 86-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на 71-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии мужчина был доставлен в больницу, где он впоследствии скончался. В настоящее время полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.




ДТП.смерть Братск

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