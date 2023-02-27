В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу





По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



У жителя села Баргузин неизвестный взломал въездные ворота и угнал из гаража автомобиль «Нива». Рано утром он об этом сообщил в правоохранительные органы. Получив ориентировку на транспортное средство, автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии приступил к объезду.Вскоре на одной из улиц населённого пункта совместно с сотрудники ДПС обнаружили автомобиль, застрявший в снегу. Автоугонщика задержали и доставили в отдел полиции.Ранее судимый 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что угнал машину, чтобы покататься.