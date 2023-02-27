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В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу

В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Его задержали росгвардейцы

У жителя села Баргузин неизвестный взломал въездные ворота и угнал из гаража автомобиль «Нива». Рано утром он об этом сообщил в правоохранительные органы. Получив ориентировку на транспортное средство, автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии приступил к объезду.

Вскоре на одной из улиц населённого пункта совместно с сотрудники ДПС обнаружили автомобиль, застрявший в снегу. Автоугонщика задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее судимый 34-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признался, что угнал машину, чтобы покататься. 

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии. 
угон Росгвардия

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