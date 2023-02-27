Жительница Бурятии стала липовым директором и заработала уголовное дело



Бурятская таможня возбудила очередное уголовное дело на подставного руководителя фирмы. На этот раз – против жительницы республики, которая за деньги оформила на себя организацию. Женщина номинально исполняла обязанности её директора.



Как выяснилось, вознаграждение ей предложила знакомая. Злоумышленница выступила в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности. Она предоставила свой паспорт для внесения изменений в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц).



Оперативники установили, что женщина на самом деле не осуществляла в компании финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и вообще какую-либо управленческую деятельность. По словам заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной деятельности. Это предполагает последующее утаивание налогов и легализацию имущества, добытого преступным путём.



Жительница Бурятии придётся ответить по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предоставление документов для образования юридического лица»). Наказание по ней предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого до одного года, или же до двух лет исправительных работ.



