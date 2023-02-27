Выбило окно: В районе Бурятии прогремел взрыв

Он произошёл в зимовье недалеко от жилого дома
Всё случилось днём 26 февраля в микрорайоне Черемшанский, который находится в прибайкальском селе Турунтаево. В 16:07 в экстренную службу поступило сообщение, что там произошёл взрыв газа.
На место отправились пожарные. Приехав туда, они обнаружили, что в зимовье во дворе жилого дома взорвался газовый баллон. Хозяева сами ликвидировали возгорание.
В вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщили, что зимовье из газобетона электрифицировано. В помещении имеется печное отопление. Рядом пристроена баня.
В итоге постройка обгорела изнутри на площади в семь квадратных метров. Там выбило окно и разрушилось два угла.
Владельцы дома рассказали: они просто затопили печь и ушли, а через некоторое время услышали взрыв. Баллон с газом стоял в двух метрах от печки. Жилая постройка находится в 10 метрах от зимовья.
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Он произошёл в зимовье недалеко от жилого дома
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