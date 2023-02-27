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Забайкальца осудят за жестокое убийство 21-летней давности

Забайкальца осудят за жестокое убийство 21-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина прицепил тросом человека к машине и волок его по земле

В Забайкальском крае осудят 58-летнего жителя города Могочи, совершившего жестокую расправу над мужчиной больше 20-и лет назад. Его обвиняют по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью» и «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств.

Трагический инцидент случился в январе 2002 года.

- Мужчина со своим знакомым, скончавшимся в 2004 году и третьим лицом, личность которого не установлена, на почве личной неприязни с целью убийства избил жителя Могочи, нанеся ему множество ударов руками, ногами и битой по голове и телу. Действуя с особой жестокостью, они привязали потерпевшего тросом за ноги к принадлежащей обвиняемому автомашине Toyota Camry и протащили его волоком по земле не менее 3,5 км, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Затем обидчики приехали на участок за городом. Убедившись, что потерпевший погиб, они подожгли его труп и машину.

После жестокой расправы обвиняемый был объявлен в федеральный розыск и скрывался в различных регионах России. В сентябре 2022 года полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали его в городе Могочи. При задержании у него изъяли наркотики.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В случае вынесения обвинительного приговора, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Забайкальский край суд убийство

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