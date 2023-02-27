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На федеральной трассе в Бурятии перевернулся автомобиль

На федеральной трассе в Бурятии перевернулся автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель уходил от столкновения с иномаркой

ДТП произошло накануне в Кабанском районе – на 334-ом километре федеральной трассы «Байкал». Как сообщили в вайбер-группе «Кабанск-инфо.24/7», водитель Toyota Dyna уходил от столкновения с автомобилем Subaru.

Человек, сидевший за рулём второй иномарки, потерял управление. В итоге «Тойота» опрокинулась. Авария обошлась без пострадавших.



ДТП

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