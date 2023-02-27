Водитель уходил от столкновения с иномаркой
Человек, сидевший за рулём второй иномарки, потерял управление. В итоге «Тойота» опрокинулась. Авария обошлась без пострадавших.
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27 февраля
26 февраля
06:00
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На федеральной трассе в Бурятии перевернулся автомобиль
Происшествия, Фото:
Водитель уходил от столкновения с иномаркой
Человек, сидевший за рулём второй иномарки, потерял управление. В итоге «Тойота» опрокинулась. Авария обошлась без пострадавших.
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