В февральские праздники в Бурятии произошёл всплеск ДТП

В них погибли трое и пострадали 15 человек
В праздничные дни – с 23 по 26 февраля включительно – в Бурятии выявили 1227 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали 69 нетрезвых водителей. Из них 15 отказались от медосвидетельствования, а ещё 12 попались на пьяной езде повторно.
За четыре дня на дорогах республики зафиксировали 77 ДТП с механическими повреждениями, включая восемь – с пострадавшими. В итоге трое человек погибли и 15 получили травмы.
В Госавтоинспекции водителям и пешеходам в очередной раз напомнили о необходимости быть внимательнее на проезжей части и соблюдать ПДД. Автомобилистов призвали не садиться за руль в пьяном виде. Информацию о них можно передать в дежурную часть ГИБДД номерам 8 (3012) 29-29-02 или 29-29-99.
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