27 февраля

26 февраля

Популярное

В февральские праздники в Бурятии произошёл всплеск ДТП

В февральские праздники в Бурятии произошёл всплеск ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В них погибли трое и пострадали 15 человек

В праздничные дни – с 23 по 26 февраля включительно – в Бурятии выявили 1227 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали 69 нетрезвых водителей. Из них 15 отказались от медосвидетельствования, а ещё 12 попались на пьяной езде повторно.

За четыре дня на дорогах республики зафиксировали 77 ДТП с механическими повреждениями, включая восемь – с пострадавшими. В итоге трое человек погибли и 15 получили травмы.

В Госавтоинспекции водителям и пешеходам в очередной раз напомнили о необходимости быть внимательнее на проезжей части и соблюдать ПДД. Автомобилистов призвали не садиться за руль в пьяном виде. Информацию о них можно передать в дежурную часть ГИБДД номерам 8 (3012) 29-29-02 или 29-29-99.
ДТП пьяная езда ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске служебный автобус сбил женщину
В Братске служебный автобус сбил женщину
Происшествия, 27.02.2023
Пострадавшую госпитализировали 
В Бурятии пенсионер получил ожоги в горящем доме
В Бурятии пенсионер получил ожоги в горящем доме
Происшествия, 26.02.2023
Пострадавшего от огня мужчину увезли в больницу
Не севере Бурятии дети подорвали пень и перепугали местных жителей
Не севере Бурятии дети подорвали пень и перепугали местных жителей
Происшествия, 26.02.2023
Люди подумали, что в городе случилось что-то страшное
На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину
На Байкале «Хивус» наехал на катавшегося на коньках мужчину
Происшествия, 25.02.2023
Мужчину с травмами доставили в иркутскую больницу 
Спасатели эвакуировали со льда Байкала потерявшуюся иркутянку
Спасатели эвакуировали со льда Байкала потерявшуюся иркутянку
Происшествия, 25.02.2023
 Девушка пешком хотела дойти со станции Танхой до Листвянки
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия, 25.02.2023
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки
Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам
Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам
Происшествия, 25.02.2023
Женщина заявила в полицию на аферистов, и сама оказалась на скамье подсудимых 
В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека
В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека
Происшествия, 25.02.2023
Автоавария случилась в Свердловском округе  
Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину
Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину
Происшествия, 25.02.2023
Молодой человек пытался списать вину на гвоздь 
В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах
В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах
Происшествия, 25.02.2023
Возгорания произошли в разных районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^