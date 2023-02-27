В Братске служебный автобус сбил женщину









Вечером 25 февраля в Братске в жилом районе Порожский, напротив дома 26, расположенного на улице 50 лет Октября произошло ДТП.- Водитель автобуса «НЕФАЗ» допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 34-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Автобус осуществляет перевозки персонала одного из местных предприятий. На момент автоаварии пассажиров в салоне не было.В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.Прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса.