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В Братске служебный автобус сбил женщину

В Братске служебный автобус сбил женщину
Происшествия,  Фото:t.me/mvd_38
Пострадавшую госпитализировали

Вечером 25 февраля в Братске в жилом районе Порожский, напротив дома 26, расположенного на улице 50 лет Октября произошло ДТП.

- Водитель автобуса «НЕФАЗ» допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП 34-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


Автобус осуществляет перевозки персонала одного из местных предприятий. На момент автоаварии пассажиров в салоне не было.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса.

ДТП Иркутская область

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