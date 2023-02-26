На Байкале в Бурятии легковушка провалилась под лёд

Глубина там достигает 90 метров





Этот инцидент произошёл 26 февраля в прибрежном Кабанском районе. На Байкале под лёд провалился легковой автомобиль.В республиканском управлении МЧС рассказали, что глубина в месте провала составляет 80-90 метров. К счастью, никто не пострадал. Знаки, предупреждающие о запрете выезда на лёд, там установлены.