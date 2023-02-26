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На Байкале в Бурятии легковушка провалилась под лёд

На Байкале в Бурятии легковушка провалилась под лёд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Глубина там достигает 90 метров

Этот инцидент произошёл 26 февраля в прибрежном Кабанском районе. На Байкале под лёд провалился легковой автомобиль.

В республиканском управлении МЧС рассказали, что глубина в месте провала составляет 80-90 метров. К счастью, никто не пострадал. Знаки, предупреждающие о запрете выезда на лёд, там установлены.
Байкал МЧС

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