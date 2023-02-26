На Байкале в Бурятии легковушка провалилась под лёд

Глубина там достигает 90 метров
В республиканском управлении МЧС рассказали, что глубина в месте провала составляет 80-90 метров. К счастью, никто не пострадал. Знаки, предупреждающие о запрете выезда на лёд, там установлены.
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Происшествия, Фото:
Глубина там достигает 90 метров
В республиканском управлении МЧС рассказали, что глубина в месте провала составляет 80-90 метров. К счастью, никто не пострадал. Знаки, предупреждающие о запрете выезда на лёд, там установлены.
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