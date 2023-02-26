В пригородном селе Бурятии неизвестные подожгли дом

С пожаром боролись девять человек





Возгорание произошло поздним вечером 25 февраля в ДНТ «Карьер», которое находится в селе Нижняя Иволга. О нём сообщили местные жители.На место отправились сотрудники ПЧ № 21 и 24 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Бурятии и их коллеги из пожарно-спасательной части № 73 республиканского управления МЧС.К их приезду пламя уже полностью охватило жилую постройку площадью в 30 квадратных метров. К тушению привлекли девять человек. Задействовать пришлось три единицы техники.Открытый огонь ликвидировали за 34 минуты. В итоге он уничтожил крышу и повредил стены дома. Предварительная причина уже известна – поджог. Пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.