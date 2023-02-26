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За неделю интернет-мошенники выманили у жителей Бурятии 8 миллионов

За неделю интернет-мошенники выманили у жителей Бурятии 8 миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвами аферистов стали ещё 36 человек

За последнюю неделю от действий интернет-мошенников пострадали 36 жителей республики. Они «подарили» злоумышленникам 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
 
Всего же, по данным надзорного ведомства на 24 февраля, жертвами аферистов в Бурятии стали 223 человека, которые лишились 53 миллионов 700 тысяч.

Люди остаются без денег после общения с преступниками в соцсетях – в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Их обманывают при совершении сделок купли-продажи и обмене товаров через различные сайты.

Аферисты представляются знакомыми своих жертв, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками банков и ФСБ, а также покупателями (либо продавцам) товаров. Некоторые называются представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. 

Действуют они по одной и той же схеме: сообщают жителям Бурятии, что у них сняли деньги или что кто-то взял на них кредит, предлагают дополнительный заработок или оформить якобы положенные по закону компенсации.

Самая большая сумма, которой за последние семь дней лишился один из наших земляков – 1 миллион 400 тысяч рублей.
 
Недавно прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ направила в суд уголовное дело против улан-удэнца, обвиняемого в краже с банковского счёта с причинением значительного ущерба – по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

Произошло всё в декабре. Мужчина шёл по улице и нашёл чью-то банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, но вернуть её владельцу даже не попытался. Вместо этого улан-удэнец потратил чужие деньги в магазинах. Всего он спустил в торговых точках 9 тысяч рублей.

Вычислили злоумышленника в ходе оперативных мероприятий. Тот во всём признался и возместил ущерб владельцу карточки. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
мошенничество деньги

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