Девушка пешком хотела дойти со станции Танхой до Листвянки
Утром 25 февраля спасатели эвакуировали со льда Байкала девушку, которая потеряла ориентир и не могла найти берег.
41-летняя иркутянка в два часа ночи вышла со станции Танхой в Бурятии и отправилась по льду Байкала в сторону посёлка Листвянки. Длина маршрута - более 40 км, туристка зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС России. «Маяком» для неё служили огни домов в Листвянке. Однако она не рассчитала свои силы, быстро наступил рассвет, она потеряла ориентир и сбилась с маршрута.
Спасатели на «Трэколе» в течение двух часов обследовали местность. Сложность заключалось в том, что женщина не могла сориентировать спасателей по месту нахождения, а интернет отсутствовал. Все это время спасатели по сотовому телефону поддерживали разговор с туристской, а позже ей удалось загрузить карту и прислать свои координаты.
Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили тёплым чаем и доставили в Листвянку. От медицинской помощи она отказалась, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели эвакуировали со льда Байкала потерявшуюся иркутянку
Происшествия, Фото:
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