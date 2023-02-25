25 февраля

24 февраля

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На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека

На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки

Вечером 24 февраля в Советском районе Улан-Удэ загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, местные жители эвакуировали из дома двух человек.

- Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара дом сгорел на площади 20 квадратных метров, двое пострадавших получили термические ожоги. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Всего в ликвидации принимали участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Жителей Бурятии призывают соблюдать основные правила пожарной безопасности.
пожар

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