На пожаре в Улан-Удэ пострадали два человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки



Вечером 24 февраля в Советском районе Улан-Удэ загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, местные жители эвакуировали из дома двух человек.



- Около 20 минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара дом сгорел на площади 20 квадратных метров, двое пострадавших получили термические ожоги. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Всего в ликвидации принимали участие 26 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Жителей Бурятии призывают соблюдать основные правила пожарной безопасности.

