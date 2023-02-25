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Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам

Жительница Бурятии, покупая поддельные права, попалась мошенникам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина заявила в полицию на аферистов, и сама оказалась на скамье подсудимых

В мессенджере «Вайбер» жительница Селенгинского района Бурятии увидела объявление о помощи в получении водительского удостоверения. Она написала незнакомцу, чтобы приобрести поддельное водительское удостоверения на своё имя, так как была лишена водительских прав в 2015 году.

За изготовление поддельного водительского удостоверения она перевела 28 500 рублей, но после этого незнакомец перестал выходить на связь, водительское удостоверение ей никто так и не отправил. Тогда она поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

Суд признал её виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 327 УК РФ «Покушение на приобретение поддельного удостоверения». В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объёме.

Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на 7 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
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