В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека









Сегодня около 12 часов на улице Лермонтова в Иркутске в районе института МВД столкнулись автомобили Honda Torneo и Toyota Caldina.После удара первую иномарку отбросило на движущиеся в попутном направлении два внедорожника, один из которых выбросило на тротуар, где в это время шёл молодой человек.В это время универсал столкнулся со стоящим на перекрёстке Renault и Toyota.- В результате случившегося за медицинской помощью обратились пешеход, пассажир Honda и водитель Toyota Carina, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.На месте работают сотрудники ГИБДД.