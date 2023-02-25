В массовом ДТП в Иркутске пострадали три человека

Автоавария случилась в Свердловском округе
Сегодня около 12 часов на улице Лермонтова в Иркутске в районе института МВД столкнулись автомобили Honda Torneo и Toyota Caldina.
После удара первую иномарку отбросило на движущиеся в попутном направлении два внедорожника, один из которых выбросило на тротуар, где в это время шёл молодой человек.
В это время универсал столкнулся со стоящим на перекрёстке Renault и Toyota.
- В результате случившегося за медицинской помощью обратились пешеход, пассажир Honda и водитель Toyota Carina, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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