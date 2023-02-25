Устроившего стрельбу жителя Бурятии отправили в колонию

Мужчина проведёт за решёткой 13 лет
15 декабря 2022 года Джидинский районный суд признал пожилого мужчину виновным в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия.
Всё случилось в середине июля прошлого года. Находясь в ограде одного из домов села Джида Джидинского района Бурятии, мужчина, вооружившись обрезом ружья, снаряжённым патронами, направил его в сторону односельчанина. С близкого расстояния он выстрелил в брюшную полость, потерпевший скончался.
После происшествия к дому с криками стал приближаться сын погибшего. В него вооружённый односельчанин тоже прицельно выстрелил с близкого расстояния в голову и грудную клетку, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший получил повреждения в виде огнестрельных дробовых ран. Он не умер, поскольку стрелок промазал, а также потерпевшему вовремя оказались медицинскую помощь.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, пожилой возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Также пенсионер частично признал вину, раскаялся в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
- Приговором суда Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, материального ущерба 42 980 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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