Устроившего стрельбу жителя Бурятии отправили в колонию

Мужчина проведёт за решёткой 13 лет



15 декабря 2022 года Джидинский районный суд признал пожилого мужчину виновным в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия.



Всё случилось в середине июля прошлого года. Находясь в ограде одного из домов села Джида Джидинского района Бурятии, мужчина, вооружившись обрезом ружья, снаряжённым патронами, направил его в сторону односельчанина. С близкого расстояния он выстрелил в брюшную полость, потерпевший скончался.



После происшествия к дому с криками стал приближаться сын погибшего. В него вооружённый односельчанин тоже прицельно выстрелил с близкого расстояния в голову и грудную клетку, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший получил повреждения в виде огнестрельных дробовых ран. Он не умер, поскольку стрелок промазал, а также потерпевшему вовремя оказались медицинскую помощь.



При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, пожилой возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Также пенсионер частично признал вину, раскаялся в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.



- Приговором суда Г. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на один год десять месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.



Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, материального ущерба 42 980 рублей.



Приговор вступил в законную силу.



