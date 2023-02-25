Огонь повредил потолок
Днём 24 февраля в селе Верхняя Иволга Иволгинского района Бурятии загорелась теплица. На момент прибытия пожарных полимерная теплица горела изнутри.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило несоответствие размеров противопожарной разделки. Для прогрева теплицы собственник использовал металлическую печь, из-за перекала печной трубы произошло возгорание, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 4 кв. м.
В Бурятии из-за перекала печи горела теплица
Происшествия, Фото:
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