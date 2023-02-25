Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину

Молодой человек пытался списать вину на гвоздь
В Кабанском районе Бурятии между парнем и его девушкой на почве ревности произошла ссора. Во время конфликта молодой человек толкнул подругу в спину так, что она упала. Затем он взял со стола нож и ударил им девушку сзади в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.
Впоследствии парень, испугавшись наказания, он соврал свидетелям и медикам, сказав, что потерпевшая якобы упала на гвоздь.
- Суд переквалифицировал действия виновного с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельств, включая мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
По приговору суда, виновный проведёт в местах лишения свободы четыре года.
Судом вышестоящей инстанцией приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения.
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Происшествия, Фото:
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