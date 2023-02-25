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Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину

Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек пытался списать вину на гвоздь

В Кабанском районе Бурятии между парнем и его девушкой на почве ревности произошла ссора. Во время конфликта молодой человек толкнул подругу в спину так, что она упала. Затем он взял со стола нож и ударил им девушку сзади в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

Впоследствии парень, испугавшись наказания, он соврал свидетелям и медикам, сказав, что потерпевшая якобы упала на гвоздь.

- Суд переквалифицировал действия виновного с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельств, включая мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

По приговору суда, виновный проведёт в местах лишения свободы четыре года.

Судом вышестоящей инстанцией приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения.
суд приговор

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