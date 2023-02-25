Жителя Бурятии отправили в колонию за удар ножом в спину

Молодой человек пытался списать вину на гвоздь



В Кабанском районе Бурятии между парнем и его девушкой на почве ревности произошла ссора. Во время конфликта молодой человек толкнул подругу в спину так, что она упала. Затем он взял со стола нож и ударил им девушку сзади в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.



Впоследствии парень, испугавшись наказания, он соврал свидетелям и медикам, сказав, что потерпевшая якобы упала на гвоздь.



- Суд переквалифицировал действия виновного с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельств, включая мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании, - сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.



По приговору суда, виновный проведёт в местах лишения свободы четыре года.



Судом вышестоящей инстанцией приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения.

