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В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах

В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Возгорания произошли в разных районах

В Мухоршибирском и Еравнинского районах Бурятии горели жилые дома. К счастью, никто не пострадал.

- Сообщение о первом возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб «Система 112». Местные жители сообщили о задымлении в одной из квартир четырёхквартирного дома в селе Шаралдай. К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №60 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных в кирпичном двухэтажном доме в квартире на первом этаже обнаружено задымление. Для разведки и ликвидации открытого огня было задействовано звено газодымозащитной службы.

В результате пожара в квартире огнём повреждены стены, полы и потолок на площади 12 квадратных метров. В момент возгорания в квартире никого не было, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрокотла, который был включён в сеть.

Второе возгорание произошло в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Местные жители обнаружили возгорание и сообщили в пожарную охрану. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и пристроенной к нему котельной. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 60 минут.

В результате пожара огнём уничтожена крыша дома, повреждены стены и мебель на общей площади 90 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.


пожар

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