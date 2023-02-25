В Бурятии потушили пожары в двух в жилых домах









В Мухоршибирском и Еравнинского районах Бурятии горели жилые дома. К счастью, никто не пострадал.- Сообщение о первом возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб «Система 112». Местные жители сообщили о задымлении в одной из квартир четырёхквартирного дома в селе Шаралдай. К месту вызова выехал боевой расчёт пожарной части №60 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных в кирпичном двухэтажном доме в квартире на первом этаже обнаружено задымление. Для разведки и ликвидации открытого огня было задействовано звено газодымозащитной службы.В результате пожара в квартире огнём повреждены стены, полы и потолок на площади 12 квадратных метров. В момент возгорания в квартире никого не было, пострадавших нет.По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрокотла, который был включён в сеть.Второе возгорание произошло в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Местные жители обнаружили возгорание и сообщили в пожарную охрану. На момент прибытия пожарных горела крыша дома и пристроенной к нему котельной. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось 60 минут.В результате пожара огнём уничтожена крыша дома, повреждены стены и мебель на общей площади 90 квадратных метров.Причина пожара устанавливается.