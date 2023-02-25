Жительница Бурятии едва не убила мужчину, размахивавшего топором

Женщину отправили в колонию



В июне 2022 года жители Иволгинского района Бурятии распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил топор и стал размахивать им перед женщиной.



Испугавшись такого поведения, женщина прошла в дом, взяла со стола кухонный нож, вышла с ним в ограду дома и ударила им собутыльника в область грудной клетки слева. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.



- При назначении наказания суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие О. наказание обстоятельства и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского района Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

