Женщину отправили в колонию
В июне 2022 года жители Иволгинского района Бурятии распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил топор и стал размахивать им перед женщиной.
Испугавшись такого поведения, женщина прошла в дом, взяла со стола кухонный нож, вышла с ним в ограду дома и ударила им собутыльника в область грудной клетки слева. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.
- При назначении наказания суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие О. наказание обстоятельства и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского района Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии едва не убила мужчину, размахивавшего топором
Происшествия, Фото:
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