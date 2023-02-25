Он проводил земляные работы
В пятницу, 24 февраля, горожанин проводил земляные работы в районе улицы Гомельская, 21. В 16:26 экскаватором он повредил кабельную линию и произошло отключение электроэнергии.
Без света остались потребители многоквартирных домов по улице Батожабая, 6, 9; частного сектора: ул. Батожабая, № 11-33, ул. Гомельская, № 1-57, ул. Монтажная, №1-18.
Подключение потребителей проводилась поэтапно. В 17:45 электроэнергия восстановлена по нормальной схеме всем потребителям, кроме домов ул. Батожабая, 6, 9. В 18:30 электроэнергия восстановлена по нормальной схеме оставшимся потребителям.
Время отключения чуть более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнец оставил несколько домов без света
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 25.02.2023
Он проводил земляные работы
В надзорном ведомстве назвали виновного в ДТП на льду Байкала
Сельчанина спасли из огня проезжавшие мимо люди
ДТП произошло в 200 метрах от берега Байкала
Их обвиняют в серии разбойных нападений
В страшной аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы
Их успели эвакуировать через окно
Юные пешеходы попали под колёса иномарки
Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи
Личности погибших устанавливаются
Его обвиняют в получении взятки
Момент ДТП попал на видео
Мужчину доставили в медицинское учреждение
Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа
Водитель и два пассажира успели выбраться из тонущей машины