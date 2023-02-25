25 февраля

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Улан-удэнец оставил несколько домов без света

Улан-удэнец оставил несколько домов без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он проводил земляные работы

В пятницу, 24 февраля, горожанин проводил земляные работы в районе улицы Гомельская, 21. В 16:26 экскаватором он повредил кабельную линию и произошло отключение электроэнергии.

Без света остались потребители многоквартирных домов по улице Батожабая, 6, 9; частного сектора: ул. Батожабая, № 11-33, ул. Гомельская, № 1-57, ул. Монтажная, №1-18.

Подключение потребителей проводилась поэтапно. В 17:45 электроэнергия восстановлена по нормальной схеме всем потребителям, кроме домов ул. Батожабая, 6, 9. В 18:30 электроэнергия восстановлена по нормальной схеме оставшимся потребителям.

Время отключения чуть более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света

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