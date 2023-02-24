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Столкновением иномарки с «Мариной» в Бурятии заинтересовалась прокуратура

Столкновением иномарки с «Мариной» в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия,  Фото:vk.com/vstpproc
В надзорном ведомстве назвали виновного в ДТП на льду Байкала

Всё произошло в Северобайкальске днём 24 февраля. Как сообщал «Байкал-Daily», там столкнулись автомобиль Kia Sportage и судно на воздушной подушке «Marina». В итоге пострадали пять человек.


Этим инцидентом заинтересовались в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности плавания. После при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как выяснилось, судно на воздушной подушке осуществляло рейс «Хакусы – Северобайкальск» и около 16:10 в него врезалась иномарка. По уточнённым данным, это было в 300 метрах от причала. По предварительной информации, водитель Kia Sportage нарушил правила дорожного движения.
 
На месте побывали сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте и ОГИБДД МО МВД РФ «Северобайкальский». Пострадавших госпитализировали. Позже стало известно, что у них – состояние лёгкой степени тяжести. Люди отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно.

ДТП Байкал пострадавшие

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