Столкновением иномарки с «Мариной» в Бурятии заинтересовалась прокуратура

В надзорном ведомстве назвали виновного в ДТП на льду Байкала













Этим инцидентом заинтересовались в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности плавания. После при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



Как выяснилось, судно на воздушной подушке осуществляло рейс «Хакусы – Северобайкальск» и около 16:10 в него врезалась иномарка. По уточнённым данным, это было в 300 метрах от причала. По предварительной информации, водитель Kia Sportage нарушил правила дорожного движения.



На месте побывали сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте и ОГИБДД МО МВД РФ «Северобайкальский». Пострадавших госпитализировали. Позже стало известно, что у них – состояние лёгкой степени тяжести. Люди отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно.



