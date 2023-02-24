В Бурятии мужчина обгорел на пожаре

Сельчанина спасли из огня проезжавшие мимо люди
Пожар недалеко от джидинского села Дэдэ-Ичетуй произошёл днём 23 февраля. В экстренную службу поступило сообщение, что там полыхает дом. На место отправились сотрудники пожарной части №16 5-го Джидинского отряда государственной противопожарной службы (ГПС) Бурятии.
Открытый огонь ещё до их прибытия ликвидировали очевидцы – супруги, которые ехали мимо на своём авто и заметили задымление. Не раздумывая, они открыли входную дверь и обнаружили человека, лежавшего на полу. Неравнодушные люди эвакуировали его в безопасное место, а очаг возгорания забросали снегом.
По предварительным данным, причиной стала оставленная на печи упаковка спичек. Они воспламенились от нагревания, а затем упали, и пламя распространилось по дому. В итоге оно повредило пол на площади в 1 квадратный метр.
Мужчину 1962 года рождения доставили в Петропавловскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него 32%-ный ожог тела, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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