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На севере Бурятии пять человек пострадали при столкновении иномарки и судна

На севере Бурятии пять человек пострадали при столкновении иномарки и судна
Происшествия,  Фото:vk.com/usl_sbk
ДТП произошло в 200 метрах от берега Байкала

Авария случилась в пятницу, 24 февраля, в Северобайкальске. Там столкнулись автомобиль Kia Sportage и судно на воздушной подушке «Marina».

Случилось это в 200 метрах от берега Байкала. По предварительной информации, пострадало пять человек. В группе «Подслушано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» опубликовали фото с места ДТП. Туда выехала бригада скорой помощи, сообщается в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

ДТП пострадавшие

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