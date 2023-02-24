На севере Бурятии пять человек пострадали при столкновении иномарки и судна

ДТП произошло в 200 метрах от берега Байкала





Авария случилась в пятницу, 24 февраля, в Северобайкальске. Там столкнулись автомобиль Kia Sportage и судно на воздушной подушке «Marina».Случилось это в 200 метрах от берега Байкала. По предварительной информации, пострадало пять человек. В группе «Подслушано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» опубликовали фото с места ДТП. Туда выехала бригада скорой помощи, сообщается в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».