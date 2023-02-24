В Кыргызстане задержали объявленных в международный розыск жителей Бурятии

Их обвиняют в серии разбойных нападений
Оперативники отдела ГУУР МВД Кыргызстана задержали двоих уроженцев Бурятии 34 и 36 лет, которых разыскивают на родине за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Первого обнаружили в Бишкеке, второго – в Чуйской области. Им вменяют статьи 162 («Разбой) и 209 («Бандитизм») Уголовного кодекса РФ.
В пресс-службе МВД КР сообщили, что накануне в республику прибыла оперативно-розыскная группа МВД по Бурятии. Правоохранители вместе установили местонахождение злоумышленников, объявленных в межгосударственный и международный розыск ещё в 2016 году.
Как выяснилось, мужчины в составе вооружённой организованной преступной группы совершили целый ряд разбойных нападений на автозаправки и магазины на территории Улан-Удэ и других населённых пунктов Бурятии. Была версия, что налётчики могли скрываться в Китае и Монголии, где у них есть родственные связи, однако их следы в итоге нашлись в Кыргызстане.
Обоих уже заключили под стражу. «В дальнейшем будут решаться вопросы экстрадиции», – сообщили в министерстве внутренних дел Кыргызской республики. Информацию о задержании подтвердили «Байкал-Daily» в пресс-службе республиканского МВД.
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