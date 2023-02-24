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В районе Бурятии полицейский устроил смертельное ДТП

В районе Бурятии полицейский устроил смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В страшной аварии погибли три человека, ещё двое получили травмы

Жуткая авария произошла ночью 24 февраля в Хоринске. Водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением и врезался в здание местного дома культуры, сообщается в вайбер-группе «Хоринск-инфо.24/7».

В ДТП погибли три человека, включая самого водителя 34 лет, 30-летнего мужчину и 23-летнего парня. Ещё двое молодых людей 1999 года рождения получили травмы. Их увезли в центральную районную больницу. Оба – в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что за рулём иномарки сидел полицейский. Это его личное авто. В МВД уже проводят служебную проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, – отметили в республиканском УГИБДД.
ДТП.смерть пострадавшие полицейские

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