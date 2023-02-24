В селе в Бурятии загорелся дом с людьми

Их успели эвакуировать через окно
Возгорание произошло накануне в Закаменском районе. Утром 23 февраля в пожарную часть поступило сообщение, что на улице Центральная в селе Цаган-Морин полыхает частный дом.
Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил жилое здание. Внутри в этот момент находилась 73-летняя женщина и её сын 40 лет. Односельчане эвакуировали обоих через окно.
Мужчина был в нетрезвом виде. Погорельцы пока что поселились у родственников. Причина произошедшего уже известна – непотушенная сигарета. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».
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Их успели эвакуировать через окно
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