В селе в Бурятии загорелся дом с людьми

Их успели эвакуировать через окно











Когда на место прибыли пожарные, огонь полностью охватил жилое здание. Внутри в этот момент находилась 73-летняя женщина и её сын 40 лет. Односельчане эвакуировали обоих через окно.



Мужчина был в нетрезвом виде. Погорельцы пока что поселились у родственников. Причина произошедшего уже известна – непотушенная сигарета. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».



Возгорание произошло накануне в Закаменском районе. Утром 23 февраля в пожарную часть поступило сообщение, что на улице Центральная в селе Цаган-Морин полыхает частный дом.