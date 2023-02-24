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На «зебре» в Улан-Удэ сбили троих 14-летних подростков

На «зебре» в Улан-Удэ сбили троих 14-летних подростков
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Весь Улан-Удэ»
Юные пешеходы попали под колёса иномарки

ДТП произошло вечером 23 февраля в столице Бурятии, на улице Терешковой. Около 17:40 водитель автомобиля Toyota Caldina совершил наезд на троих 14-летних пешеходов прямо на нерегулируемой «зебре».

Двое подростков получили травмы. Их доставили в медучреждение. Ещё один не пострадал и отказался от госпитализации, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Известно, что 36-летний мужчина, сидевший за рулём иномарки, был трезв – он прошёл медосвидетельствование. На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
ДТП подростки пострадавшие

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