На «зебре» в Улан-Удэ сбили троих 14-летних подростков

Юные пешеходы попали под колёса иномарки



ДТП произошло вечером 23 февраля в столице Бурятии, на улице Терешковой. Около 17:40 водитель автомобиля Toyota Caldina совершил наезд на троих 14-летних пешеходов прямо на нерегулируемой «зебре».



Двое подростков получили травмы. Их доставили в медучреждение. Ещё один не пострадал и отказался от госпитализации, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Известно, что 36-летний мужчина, сидевший за рулём иномарки, был трезв – он прошёл медосвидетельствование. На месте аварии работали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.