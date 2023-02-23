Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи
Сегодня, 23 февраля, в Кабанском районе Бурятии во время пожара пострадал мужчина. Горел частный дом в посёлке при станции Посольская.
До прибытия первого подразделения мужчина пытался тушить пожар самостоятельно. С травмами различной степени тяжести пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
В результате пожара сгорела крыша двухквартирного дома. Предварительно одной из версий пожара может быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Бурятия.
Житель Бурятии пострадал при тушении дома
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 23.02.2023
Личности погибших устанавливаются
Происшествия, 23.02.2023
Его обвиняют в получении взятки
Момент ДТП попал на видео
Мужчину доставили в медицинское учреждение
Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа
Водитель и два пассажира успели выбраться из тонущей машины
Таким образом мужчина отомстил своим обидчикам
Женщина желала получить мгновенную денежную прибыль
Подозреваемый расправился с местным жителем, которого считали без вести пропавшим
Пожар потушили местные жители
Женщина скончалась на месте происшествия
Молодой человек пытался совершить кражу
Пожарным потребовался час, чтобы потушить открытый огонь
Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники причастны к смертельным авариям
Хозяйский пёс атаковал его прямо возле магазина