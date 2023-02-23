Житель Бурятии пострадал при тушении дома

Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи



Сегодня, 23 февраля, в Кабанском районе Бурятии во время пожара пострадал мужчина. Горел частный дом в посёлке при станции Посольская.



До прибытия первого подразделения мужчина пытался тушить пожар самостоятельно. С травмами различной степени тяжести пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.



В результате пожара сгорела крыша двухквартирного дома. Предварительно одной из версий пожара может быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

