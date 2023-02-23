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Житель Бурятии пострадал при тушении дома

Житель Бурятии пострадал при тушении дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи

Сегодня, 23 февраля, в Кабанском районе Бурятии во время пожара пострадал мужчина. Горел частный дом в посёлке при станции Посольская.

До прибытия первого подразделения мужчина пытался тушить пожар самостоятельно. С травмами различной степени тяжести пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

В результате пожара сгорела крыша двухквартирного дома. Предварительно одной из версий пожара может быть нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Бурятия.
Бурятия Кабанский район пожар

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