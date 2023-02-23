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На месте пожара в Бурятии обнаружили тела двух человек

На месте пожара в Бурятии обнаружили тела двух человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Личности погибших устанавливаются

Вечером 22 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании животноводческой стоянки в 12 км от села Ульдурга Еравнинского района Бурятии. К месту пожара выехал дежурный караул пожарной части №55 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села Ульдурга.

На момент прибытия пожарных горел жилой двухквартирный дом. Для ликвидации открытого огня на площади 98 кв. м пожарным потребовалось около трёх часов.

В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух человек. Причина пожара и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Бурятия пожар Еравнинский район смерть

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