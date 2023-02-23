Личности погибших устанавливаются
Вечером 22 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение от местных жителей о возгорании животноводческой стоянки в 12 км от села Ульдурга Еравнинского района Бурятии. К месту пожара выехал дежурный караул пожарной части №55 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда села Ульдурга.
На момент прибытия пожарных горел жилой двухквартирный дом. Для ликвидации открытого огня на площади 98 кв. м пожарным потребовалось около трёх часов.
В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух человек. Причина пожара и личности погибших устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
На месте пожара в Бурятии обнаружили тела двух человек
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 23.02.2023
Личности погибших устанавливаются
Происшествия, 23.02.2023
Его обвиняют в получении взятки
Момент ДТП попал на видео
Мужчину доставили в медицинское учреждение
Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа
Водитель и два пассажира успели выбраться из тонущей машины
Таким образом мужчина отомстил своим обидчикам
Женщина желала получить мгновенную денежную прибыль
Подозреваемый расправился с местным жителем, которого считали без вести пропавшим
Пожар потушили местные жители
Женщина скончалась на месте происшествия
Молодой человек пытался совершить кражу
Пожарным потребовался час, чтобы потушить открытый огонь
Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники причастны к смертельным авариям
Хозяйский пёс атаковал его прямо возле магазина