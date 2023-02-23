В Иркутской области арестован глава села

Происшествия, Фото: СУ СК России по Иркутской области

Его обвиняют в получении взятки



В Иркутском районе Иркутской области предъявлено обвинение главе Уриковского муниципального образования в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское».



- По версии следствия, в 2022 году глава муниципального образования зная, что администрацией Уриковского муниципального образования планируется проведение электронного аукциона на приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок, убедил генерального директора организации принять участие в аукционе с незаконным завышением стоимости на 15%, с последующей передачей ему денежных средств в размере 419000 рублей. В дальнейшем деньги были переданы чиновнику. Взятка предназначалась за оказание содействия в выигрыше муниципального контракта, беспрепятственного приёма выполненных работ, их своевременную оплату, разрешение иных проблем, возникающих в ходе заключения и исполнения указанного контракта, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



Сегодня по ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Чиновник арестован на два месяца.



Следователями СК при содействии сотрудников полиции проведены обыски в администрации муниципального образования, а также по месту проживания фигуранта уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия.



