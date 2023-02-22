В Иркутской области пострадал водитель перевернувшейся фуры









В Слюдянском районе Иркутской области в районе 95 километра федеральной автодороги Р-258 «Байкал» около посёлка Култук произошло ДТП.По предварительной информации, 61-летний водитель большегрузного транспортного средства «Скания» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.- В результате аварии мужчина, управлявший крупногабаритной машиной, с различными травмами доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.