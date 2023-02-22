В Иркутской области пострадал водитель перевернувшейся фуры

Мужчину доставили в медицинское учреждение
В Слюдянском районе Иркутской области в районе 95 километра федеральной автодороги Р-258 «Байкал» около посёлка Култук произошло ДТП.
По предварительной информации, 61-летний водитель большегрузного транспортного средства «Скания» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
- В результате аварии мужчина, управлявший крупногабаритной машиной, с различными травмами доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Мужчину доставили в медицинское учреждение
Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа
Водитель и два пассажира успели выбраться из тонущей машины
Таким образом мужчина отомстил своим обидчикам
Женщина желала получить мгновенную денежную прибыль
Подозреваемый расправился с местным жителем, которого считали без вести пропавшим
Пожар потушили местные жители
Женщина скончалась на месте происшествия
Молодой человек пытался совершить кражу
Пожарным потребовался час, чтобы потушить открытый огонь
Мошенники сообщали пожилым людям, что их родственники причастны к смертельным авариям
Хозяйский пёс атаковал его прямо возле магазина
Мужчину с тяжёлыми травмами госпитализировали в районную больницу
Собранную «травку» он хранил дома
Он сдавал детали в пункт приёма цветного металла