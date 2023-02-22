Пропавшего в Бурятии 19-летнего парня нашли мёртвым

Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа
Две недели назад, 8 февраля, в добровольческий отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии поступила заявка
на поиск 19-летнего жителя села Бичура. За четыре дня до этого парень ушёл гулять и не вернулся.
Волонтёры сразу начали собирать информацию о пропавшем – выясняли обстоятельства его исчезновения, обзванивали родственников и больницы. Ни в одном медучреждении его не оказалось, и в райцентр отправились добровольцы. Близкие искали молодого человека с 5-го числа.
На прошлой неделе поиски 19-летнего бичурца вели уже 54 человека – сотрудники полиции, представители «ЛизаАлерт», родные и просто неравнодушные местные жители, а также работники лесничества и районной администрации. Совместными усилиями они расклеили ориентировки, опросили односельчан, осмотрели дворы, заброшенные здания и постройки и прочесали близлежащую местность.
В среду, 22 февраля, стало известно, что парня обнаружили мёртвым. В вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7» выразили соболезнования его родственникам и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.
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