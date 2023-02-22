Пропавшего в Бурятии 19-летнего парня нашли мёртвым

Он ушёл гулять полмесяца назад и исчез без следа







В среду, 22 февраля, стало известно, что парня обнаружили мёртвым. В вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7» выразили соболезнования его родственникам и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках.





