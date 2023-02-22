Водитель и два пассажира успели выбраться из тонущей машины
21 февраля в 19:00 спасателям Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что на Малом Море в нажим над протокой въехал автомобиль «Нива-Шевроле» и провалился под лёд всеми колёсами. Инцидент произошёл в районе деревни Сарма у острова Хунык в Иркутской области
- Водитель и два пассажира, жители посёлка Усть-Орда сообщили, что они выбрались из транспортного средства, промокли, замерзают, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
Спасатели Сахюртинского подразделения БПСО на вездеходе «Трэкол» выехали из посёлка Сахюрта для поиска мужчин. Вскоре они были обнаружены недалеко от автомобиля. Пострадавших приняли на борт вездехода.
Состояние водителя и пассажиров было оценено, как удовлетворительное. Им оказали помощь и перевезли на береговую линию в безопасное место залива Хужир-Нуга.
На Байкале автомобиль провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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