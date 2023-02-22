Женщина желала получить мгновенную денежную прибыль
В полицию города Усть-Кут в Иркутской области обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. 68-летняя женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка с предложением инвестировать деньги.
Пожилая женщина заинтересовалась, и через некоторое время по видеосвязи с ней связался «сотрудник брокерской компании». Лжеинвестор убедил её в надёжности их платформы и мгновенной денежной прибыли.
Далее собеседник рассказал, как проводить операции на фондовой бирже. Он через специальное приложение позволил пенсионерке провести несколько сделок, в результате чего количество финансов в ею виртуальном кабинете «увеличилось» в несколько раз.
- Продемонстрировав таким образом возможность заработка на операциях с ценными бумагами, аферисты убедили пенсионерку пополнить инвестиционный счёт на сумму порядка миллиона рублей, а через некоторое время, когда она попыталась вывести «заработанные» деньги, перестали выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 февраля в похожую ситуацию попала 61-летняя жительница города Тулун. Однако тогда обман произошёл на значительно меньшую сумму.
В Иркутской области пенсионерка лишилась миллиона, поверив мошенникам
Происшествия, Фото:
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