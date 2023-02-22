Пожар потушили местные жители
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии горел автомобиль во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошёл вечером, 21 февраля.
До прибытия пожарных местные жители, обнаружившие возгорание машины, потушили открытый огонь подручными средствами.
- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара у автомобиля Toyota Vitz частично выгорел капот, облицовочная решётка и часть бампера.
В Бурятии неизвестные подожгли автомобиль
Происшествия, Фото:
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