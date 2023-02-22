В Бурятии мужчина изрубил сожительницу ножом и топором

Женщина скончалась на месте происшествия



В Иволгинском районе Бурятии убили жительницу села Верхняя Иволга. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя. При допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



- По данным следствия, 20 февраля в вечернее время между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его 48-летней сожительницей произошёл конфликт. В ходе которого мужчина взял нож и топор, после чего нанёс ими множественные удары по голове и шее потерпевшей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

