В Улан-Удэ вор при задержании представился другим именем

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Молодой человек пытался совершить кражу



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в попытке краж. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.



Ночью в Железнодорожном районе сработала охранная сигнализация в одном из гаражных боксов. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, обследовав охраняемый объект, обнаружила следы проникновения в гараж. Сторож предприятия, который вспугнул злоумышленника, сообщил приметы и направление, куда скрылся неизвестный.



- В ходе отработки прилегающей территории росгвардейцы получили сообщение о попытке неизвестного проникнуть на территорию базы коммерческого предприятия, расположенной неподалёку. Совместно с работниками службы безопасности торговой базы на ул. Трактовая росгвардейцы задержали злоумышленника. При установлении личности молодой человек сначала представился другим именем, однако позже назвал свои настоящие данные. Он признался, что проникал на территории с целью тайного хищения имущества, - сообщили в пресс-службе.



Задержанного, ранее судимого 18-летнего улан-удэнца, доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

